◇オランダ1部アヤックス4―0スパルタ（2026年3月14日オランダ・アムステルダム）アヤックスのDF冨安健洋がホームのスパルタ戦で今冬の加入後、初先発を果たした。クラブレベルでの先発はアーセナル時代の2024年5月14日に行われたプレミアリーグ・エバートン戦以来664日ぶりとなった。ここまで3試合連続で途中出場していた冨安は左サイドバックに入ると、1―0の前半32分には左サイドをオーバーラップして相手2人を突