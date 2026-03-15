人生100年時代。長すぎる老後の夫婦生活を悲観してか「熟年離婚」が増えているが、それはある日突然起きるわけではなく必ず“兆候”があるという。離婚後の人生を落語家・ヨネスケ氏の体験談とともに探った。◆ヨネスケ氏が熟年離婚後の10年を振り返る突如、熟年離婚を言い渡されたら、中年男性の人生はどう変わるのか？かつての苦い経験を明かしてくれたのは、昭和の名物コーナー『突撃！隣の晩ごはん』のリポーターとして一世