F1第4戦バーレーンGP（4月12日決勝）と第5戦サウジアラビアGP（同19日決勝）の中止が14日、発表された。米国とイスラエルのイランへの攻撃により不安定となっている中東情勢を考慮したもの。代替開催は行わないことも決まった。F1のステファン・ドメニカリCEOは「難しい決断だったが、中東の現状を考慮すると、残念ながら現時点での正しい判断だ」と声明を発表した。欧州などでの代替開催も検討されたが、F2やF3も含め当初予定