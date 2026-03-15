“釣果のためには何でもやる”をモットーに、釣りの楽しさを伝えるYouTubeチャンネル「バチ抜けチャンネル【初心者釣りガール】」が人気を博している。出勤前にスーツ姿で釣りへ繰り出すなど、現役のOLでもある発信者の「バチ抜け」さんに聞く後編では、釣り具へのこだわりや出勤前の釣りの最中に見舞われたアクシデント、今後の目標などについて聞いた。◆こだわりの“自作釣り具”――釣り具に対するこだわりは何ですか？バチ