女優の井桁弘恵（29）が14日、自身のインスタグラムを更新。人気アーティストとのツーショットを披露した。「ちゃんとご一緒するのは意外と初めてで」と記し、元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理とのショットを公開した。「嬉しかった愛理さん」とも添えた。この投稿に、鈴木も「きゃいげちゃん」と反応。ファンからも「羨ましい」「めちゃめちゃ最上級に可愛い」「推しのお二人のツーショット！?」