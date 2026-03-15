「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）試合前練習で大谷翔平選手が見せた行動が大会公式の注目を集めた。「大谷パス」と言いながらグラウンドにラーズ・ヌートバー外野手を招き入れた。侍ジャパンの練習中、前回大会で不動のリードオフマンを務めたヌートバーは謙虚に規制線の外側から練習を見守っていた。だが大谷が打撃練習のためグラウンドに姿を見せ、ケージ付近で発見するとグラウンド