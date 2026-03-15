15位とした久常涼＝14日（ゲッティ＝共同）【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのプレーヤーズ選手権は14日、フロリダ州ポンテベドラビーチのTPCソーグラス（パー72）で第3ラウンドが行われ、17位で出た久常涼は70で回り、通算6アンダーの210で15位とした。首位と7打差。松山英樹は76とスコアを落とし、通算2オーバーで63位に後退。金谷拓実は81と崩れ、10オーバーで73位となった。ルドビグ・オーベリ（