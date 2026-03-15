令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase26「揃う」が15日に放送。追加キャストの情報が解禁となった。【写真】『仮面ライダーゼッツ』に登場する仮面ライダードォーンYUTAの「PLAY BACK」が流れる新オープニング映像が話題となっている『仮面ライダーゼッツ』。15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちに全て