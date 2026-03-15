大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年10月16日記事は取材時の状況）＊＊＊車には、機能や見た目を良くするためにオプションパーツが多数用意されています。特に新車を買う時の楽しみとして、カタログを見て決めるという読者の方もいらっしゃるかもしれません。が、数あるオプションの