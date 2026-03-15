WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は14日、過去24時間にレバノン南部で医療従事者が14人殺害されたと明らかにしました。テドロス事務局長によりますと、レバノン南部では医療センターなどへの攻撃が相次ぎ、過去24時間に医師や救急救命士、看護師あわせて14人が死亡したということです。WHOは、3月2日以降、レバノンで医療機関や医療従事者が攻撃を受けたケースを27件確認していて、これまでに30人が死亡、35人がけがをしたと