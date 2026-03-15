お笑い芸人くまだまさし（52）が14日夜、Xを更新。中高大一貫校に通う娘が、専門学校進学志望を伝えてきたことを報告した。くまだは「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました中高大学一貫の学校に入学したのに〜」と泣き顔の絵文字を添えて、書き出した。そして「『大学行けば良いじゃない』と思いますが、大学が良かったか？専門が良かったか？良い答えにするのはもう本人次第ですやはり血筋なんですかね〜演