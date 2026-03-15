リカルド・ロドリゲス監督就任１年目の2025年、J１最終節までタイトル争いを演じ、今季のJ１百年構想リーグでは優勝候補筆頭とも言われた柏レイソル。しかし、開幕３連敗といきなり躓いた。４節・FC東京戦で何とか初勝利を挙げたものの、続くジェフユナイテッド千葉戦で再び敗戦を喫した。迎えた３月14日のFC町田ゼルビア戦。相手はアジア・チャンピオンズリーグエリートの江原FC戦から中３日の過密日程で、キーマンの相馬勇紀