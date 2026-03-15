［J１百年構想リーグEAST第６節］横浜FM ２−０ 千葉／３月14日／日産スタジアム横浜F・マリノスがジェフユナイテッド千葉に２−０で勝利したゲームで、約１年ぶりに日産スタジアムのピッチに帰ってきたのが木村卓斗である。昨年３月16日、ホームで行なわれた第６節・ガンバ大阪戦で木村は右膝を負傷。過酷なリハビリを経て、前節のFC東京戦で公式戦復帰を果たした。そして迎えた今節の日産スタジアム。どんな想いでピッチに立