第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは3月14日、自身のInstagramを更新。マタニティドレス姿を披露しました。【写真】みちょぱ、マタニティドレス姿を披露！「こんなきれいな妊婦さんなかなか居ないよぉ〜」みちょぱさんは「TGCありがとうございました 歩きたい気持ちを抑えてお喋りにだけ行きました 9月また会えるのを楽しみにしてます」とつづり、5枚の写真を投稿。同日、東京・国立代々木競技場の第一体育