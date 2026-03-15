今年、開業43周年を迎える『東京ディズニーランド』。4月15日から、周年を記念したグッズ販売がスタートする。【写真】突如公開された建設中の新『スペース・マウンテン』の空撮写真ファン歓喜の『スペース・マウンテン』の姿「ディズニーアニメーションのキャラクターたちが住む『トゥーンタウン』エリアをモチーフにしたグッズを展開する予定です。ミッキーやミニーのぬいぐるみのほか、Tシャツやアクセサリーなど、全26種類の