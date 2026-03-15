女優・のん（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。旅行先でのオフショットを公開した。「パリの思い出」と書き出したのん。パリを訪れた際のプライベート写真を披露した。「どこもかしこも、夢の中にいるような気分になる建造物たち」と回顧。「映画のワンシーンを切り取った瞬間を何度も目にした。また行きたい」とつづった。ファンからは「似合うなパリ」「いいなぁ」「映画のワンシーンみたいです」「美しい」