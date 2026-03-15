お笑いコンビ・ヤーレンズが１４日のカンテレ「おかべろ」に出演した。楢原真樹の変人ぶりが話題となった後に、出井隼之介が相当な偏屈であることが明かされた。２０２４年に結婚したことが紹介されると、結婚式について「理屈が通ってないものをやるのが凄く苦手」と言い出した。チャペルで挙式した際を「牧師さんいる…でも、俺が信仰してる神と違うけどな、誓えないなあ」と思ったと回想。岡村隆史が「ええやんか！」と