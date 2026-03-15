「気分転換になるから」とカフェに立ち寄る習慣は、生活の満足度を上げる一方で、気づかないうちに固定費のように膨らみやすい支出でもあります。大切なのは、カフェに行くこと自体を否定するのではなく、手取りのなかで「どこまでなら安心して使えるか」という線引きを持つことです。 本記事では、気分転換目的のカフェ代を手取りの何％までに収めると安心かという目安と、家計を崩さずに続けるための考え方を整理します。