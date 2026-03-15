映画館で指定席を予約したのに、到着すると別の人が座っている…… 相手が年配だと、注意してよいか迷いやすい場面です。しかし指定席は、代金を払って購入したサービスの一部です。遠慮して別の席に座ると、見え方や音の感じが変わり、場合によっては「料金を払った価値」を受け取れません。 そこで本記事では、席の取り戻し方に加えて、上映に間に合わないなどの損が出そうなときの考え方も整理します。 予約