NHK大河「豊臣兄弟！」に信長（小栗旬）の重臣となる明智光秀（要潤）が登場。岐阜県内に2つある「あけち」の名前を冠した城を探訪した今泉慎一さんは「光秀の経歴は謎だらけ。しかし、城を訪ねると、光秀が本能寺の変を起こした理由も分かるような気がした」という――。■光秀はどこで生まれ育ったのか？第6回：明知城（岐阜県恵那市）・明智城（岐阜県可児市）2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」（NHK）では主人公として長谷川博