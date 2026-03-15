大谷翔平が準々決勝に向けてフリー打撃■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）相手選手たちも思わず釘付けとなった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦前にフリー打撃を披露。33スイングで13本の柵越えを放ち、球場の視線を独り占めした。グラウンドに広がった“異様な光景”に、米メディアは驚きを隠せなかったよう