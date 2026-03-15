パスカンティーノが4回に盗塁→ユニホームがボロボロに■イタリア 8ー6 プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われ、イタリア代表がプエルトリコ代表を8-6で下して初の4強入りを果たした。激闘の裏で、試合中にはユニホームが破れる事態が発生。ファンもまさかの光景に困惑した。イタリアが4-2でリードした4回裏に、“事件”が起きた。メ