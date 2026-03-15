好きな女性と友達関係にあると、自分を「男」として見てもらうのは難しいもの。とはいえ「いつかは一線を越えたい！」と考えているなら、それとなく想いが伝わる誕生日プレゼントを贈るといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「男友達を意識するきっかけになった『誕生日プレゼント』」をご紹介します。【１】告白の言葉はなくてもラブレターにしか見えない「直筆の手紙」「めった