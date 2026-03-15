伊藤沙莉主演の朝の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合、2024年）の映画化が発表された。朝ドラとしては『すずらん』（1999年）以来となる。そこで気になるのが、伊藤演じる主人公・佐田寅子の弟役で出演した、三山凌輝が続投するのかどうかである。2025年の三山はグループ脱退や結婚など、目まぐるしい変化を経験した。2026年はソロ活動をスタートさせ、2つのシングルをリリースしている。孤軍奮闘の中で俳優活動にも変わら