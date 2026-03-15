いよいよ卒業＆入学シーズンに突入。今年中学校と小学校のダブル卒業が控えている我が家。そのまま1ヶ月もせずに入学式があり、計4回も式典に出席しなければなりません。つい子どものことばかりに気が向いてしまいますが、並行して進めなければいけない自分の準備。筆者は最近、フォーマルコーデになじむデザインの“アレ”を3COINSで見つけてさっそく購入しました。見落としがちだけど確実に必要となる小物が、普段からよく訪