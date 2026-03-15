ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、日本代表「侍ジャパン」の戦いに注目が集まっている。準々決勝から舞台をアメリカに移して試合がおこなわれる。しかし今回は、地上波テレビでの放送がなく、動画配信サービスのNetflix（ネットフリックス）を契約しなければ試合を視聴できない。そのため、居酒屋やスポーツバーなどが店内の大型モニターで試合の様子を映し出す「パブリックビューイング」を実施することができないと