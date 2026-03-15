義父や義母との関係は、ほどよい距離感が大切ですよね。今回は、ホワイトデーに届いた“まさかの贈り物”に凍りついた女性のエピソードをご紹介しましょう。◆義父にバレンタインチョコをねだられて結婚して1年目の吉岡加奈子さん（仮名・30歳）は、結婚後初のバレンタインデーに、想像もしなかった相手からチョコレートを催促されました。「義父からいきなり『仕方ないな、甘いものは得意じゃないけど今日は特別に食べてやる