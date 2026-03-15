スポーツ専門局「FOXスポーツ」電子版は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で快進撃を見せているイタリア代表の裏側を報じた。チーム作りの中心にいたのは、キャプテンのビニー・パスカンティーノ（28）だ。昨年11月の感謝祭の日、パスカンティーノは祝日を利用して代表候補の選手たちに連絡を取り続けていた。「今思うとちょっとどうかしているけど、特にやることもなかったから“今日はみんなのインスタのDMに突撃