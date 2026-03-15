NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。【写真あり】新たな”朝ドラ夫婦”のラブラブ写真を公開！公式SNSは「思いもよらぬ場所でサワと再会したトキはびっくり！おめでとうが多すぎる〜！！夫婦になった二人のオフショットをお届けします」とつづり、幸せオーラをまと