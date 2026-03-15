「お前に全部あげるから」――そう言って特定の孫に多額の教育資金を援助してきた祖父。しかし晩年、思い描いていた家族の姿とは違う現実に直面するケースがあります。善意や愛情のつもりだった支援が、ほかの孫との“孫差別”と受け取られ、いつの間にか家族の間に溝を生んでしまった……。そんな事例とともに、こうした問題が起きる背景や注意点、家族とお金の向き合い方についてトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏