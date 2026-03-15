株価は大幅に値下がりした、3月9日月曜日。翌日の10日火曜日には株価も持ち直しましたが、今後もイラン情勢などによって暴落の可能性はありそうです。本記事では、投資経験豊富な経済評論家の塚崎公義氏が、投資初心者の方に向け、日ごろの投資への取り組み方や、暴落時の対応策について解説します。【大前提】株価は時として暴落するもの3月9日には株価が大きく下がりました。これを暴落と呼ぶ人もいるようです。そのような状況下