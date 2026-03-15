自転車「青切符」導入目前！警視庁がクルマユーザーへ警告「違法駐車は絶対にやめましょう」2026年4月1日の自転車への交通反則通告制度（青切符）適用に向け、警視庁は3月11日に自動車ドライバー向けの啓発動画を公開しました。違法駐車が自転車の事故を誘発する危険性を指摘し、安全な道路環境確保のために違法駐車をしないよう強く呼びかけています。【画像】えっ…！ 自転車が轢かる瞬間、公開！ これが危険な様子、画像で