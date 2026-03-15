JR東日本は、3月14日に運賃改定を実施する。民営化後およそ40年ぶりとなる大幅な改定となり、利用者からは負担増を懸念する声や不満の声も上がっている。そうした中、ある駅に掲出された広告の写真がSNSに投稿され、「超攻撃的」と話題になった。投稿者に話を聞くとともに、広告を出した京王電鉄の見解を聞いた。 【画像】JRだけでない、京王線の“ライバル”と呼ばれるもうひとつの私鉄 「JRにぶつけてきた？」“超攻撃的”と話