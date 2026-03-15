1999年3月15日にフロントマン佐藤伸治が亡くなった、唯一無二の音楽性で90年代の日本の音楽シーンを駆け抜けたフィッシュマンズ。彼らが作り出した名曲の中で、今なお多くの人を魅了する彼らの最後のスタジオアルバムがある。 【画像】フィッシュマンズの佐藤伸治がよく曲作りをしていた公園 最後のオリジナル・スタジオ・アルバムとなった『宇宙・日本・世田谷』 フィッシュマンズのアルバム『宇宙・日本・世田谷』がリ