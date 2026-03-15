3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でジャパンゴルフフェア（JGF）が開催された。そこで見つけた面白い製品をレポートしたい。【写真】『OMNIX』のキャディバッグは重厚感があるのに軽いなんて信じられない洗練されたラグジュアリーさを感じさせるキャディバッグは、会場内でも目を引いた。これは台湾のおしゃれゴルファー御用達のキャディバッグ『OMNIX GOLF（オムニックスゴルフ）』の日本限定モデルだ。『OMNIX GOLF（オムニック