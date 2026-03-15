＜台湾ホンハイレディース3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本勢が上位に多く名を連ねるなか、地元・台湾の意地を見せているのがチェン・ミンロウだ。3日目を終えてトータル1オーバー・2位タイ。16番でダブルボギー、17番でボギーと終盤に崩しながらも「72」でまとめ、首位の菅楓華に3打差で最終日を迎える。【フォト】可憐です台湾のウーちゃん写真集「最初からいい感じ