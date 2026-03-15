去年9月、新潟市内の自宅などで当時15歳の女子高校生と淫らな行為をした疑いで35歳の男が逮捕されました。男は行為を認めたものの「年齢については記憶がありません」と容疑を一部否認しています。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む会社員の男(35)です。男は下越地方に住む当時15歳の女子高校生が16歳未満であると知りながら、わいせつ目的で面会を要求し、去年9月上旬に新潟市内の自宅などで2回にわたり淫ら