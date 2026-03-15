▼１Ｌあたり２６円値上げ イラン情勢悪化で高騰する原油価格。石油元売り大手のエネオスは、ガソリンの卸値について１２日から「１Ｌあたり２６円値上げ」していて、政府は「ガソリン補助金」の支給を表明しています。 【画像で見る】ガソリンスタンド経営者に聞く「ベストな給油方法」 ガソリン価格はいつ落ち着くのか？いつ給油するのがベストなのか？ガソリンスタンドの声は？野村総合研究所・木内登英氏への取材を交え