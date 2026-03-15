◇カーリング女子世界選手権第1日日本6−3スイス（2026年3月14日カナダ・カルガリー）女子世界選手権が3月14日、カナダのカルガリーで開幕し、日本代表のロコ・ソラーレが6―3でスイスを下して白星発進した。13チームが総当たりの1次リーグを戦い、上位6チームが決勝トーナメントに進む。試合を終始優位に進めた日本代表のロコが、初戦快勝で滑り出した。スキップの藤沢五月（34）は中継局インタビューで、「ほぼ観客が