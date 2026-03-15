記者会見に臨むトランプ大統領＝9日、米フロリダ州マイアミ/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は14日、ホルムズ海峡を再開するため、「他国」が米国と「連携」して軍艦を派遣すると主張した。トランプ氏の発言がどの国を指しているのか、また実際に艦船派遣に合意した国があるのかは明らかではない。トランプ氏はその後、SNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「中国、フランス、日本、韓国、英国、他の国々