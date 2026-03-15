巨人は１５日に、開幕投手最有力の山崎伊織投手（２７）が右肩のコンディション不良のため三軍故障班に合流すると発表。一軍復帰は未定となっている。チームに激震が走る――。山崎は昨季、２５試合に登板。チームトップ＆キャリアハイとなる１１勝（４敗）と３年連続の２桁勝利を挙げ、チームに大きく貢献した。防御率は２・０７とセ・リーグ３位の実績を残した。また、昨季の阪神戦では２勝０敗と負けなしだっただけに、阪