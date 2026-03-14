ダンスボーカルユニット・ｗ―ｉｎｄｓ．がデビュー記念日の１４日、神奈川・パシフィコ横浜で２５周年記念のライブツアー「ｗ―ｉｎｄｓ．２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＢｅｓｔＳｉｎｇｌｅＬｉｖｅＴＯＵＲ２０２６“ＧＯＬＤＥＮＳＩＮＧＬＥＳ”」の初日をスタートさせた。２００１年３月１４日にシングル「ＦｏｒｅｖｅｒＭｅｍｏｒｉｅｓ」でデビューしたｗ―ｉｎｄｓ．。全国１１会場１８公演のツ