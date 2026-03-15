●「熱量を全部ぶつけられました」 「むしろ、叩かれてるほうが心地いいかもしれない」――そう言い切った霜降り明星・せいや。国民的ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』(FOD：3月19日20:00配信スタート／フジテレビ：4月1日から毎週水曜23:00〜)での主演という大役に、オファー当初は不安もあったという。それでも挑戦を選んだ理由とは。名シーン再現の裏側や、ものまねをしてきた武田鉄矢との共演秘話