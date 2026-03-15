「ワカメを食べると髪が増える」という話を、一度は耳にしたことがあるでしょう。今回は、「ワカメを食べると髪が増える」という噂について、22歳から69歳までのマイナビニュース会員413名にアンケートを実施しました。結果は、信じている方が34％、信じていない方が66％と、否定派が多数を占める形になりました。回答者の声を見ると、「試したけれど生えなかった」と実体験をもとに否定する方がいる一方、「ワカメや昆布などの海