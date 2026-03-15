心の不調は”良質な睡眠”で改善できる！睡眠の役割と大切さを再確認しよう 重要なのは寝始めの3～4時間 心の毒ともいえるストレスの感じ方は人それぞれで、自分では気づかないこともあります。寝つきが悪い、熟睡した気がしない、朝目覚めた時から疲れている、といった不調は、心にたまった毒が原因かもしれません。心の毒出しに有効なのは、良質な睡眠です。個人差はありますが、理想の睡眠時間は7時間前後といわれてお