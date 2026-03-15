果たして空海の流れを汲んだ工房の造仏なのか！ 流転の歴史を重ねた小ぶりの一木彫像 ── 木造薬師如来坐像 奈良国立博物館が所蔵する仏像彫刻の中でも白眉とされるのが「薬師如来坐像」（国宝）である。一見しただけで、瞼や頬の膨らみが強く、抑揚に富んだ顔立ち、耳の形、そして、彫り口の鋭い衣文の形は平安時代初期に顕著であった木彫りの特色が見られる。 中には、空海が「王城鎮護の官寺」として建立した大伽藍「教