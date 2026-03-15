痩せたいのに頻繁に食べ過ぎちゃう理由 食べ過ぎは「食行動の異常」です誰でも「昨日、食べ過ぎちゃって……」というのはよくあることです。しかし、やせたいのにひんぱんに食べ過ぎを繰り返しているなら、それはたんなる食べ過ぎではなく「食行動の異常」という範ちゅうに入ってしまいます。異常というとちょっと驚かれるかもしれません。しかし、甘いものを食べ出したら止まらなかったり、油の多いスナック菓子を1人で全部食べ