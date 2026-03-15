デートクラブに電話をかけたら第1回【中1男子が「1600万円」を盗んだ昭和の衝撃事件新潟でスキー、デートクラブ利用、スーツ姿で歌舞伎町サウナの「豪遊ぶり」】を読む70年代後半から80年代にかけて、子供たちの校内暴力と非行が社会問題として大きく注目された。現在のいじめによる暴力とは要因の性質が異なるものの、環境によって子供の人生が容易に左右される事実は変わらない。1983年、東京で1600万円を盗んだ13歳の事件も