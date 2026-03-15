いつもよりワンランク上のおやつとしてもおすすめ そろそろ各地で桜の開花も始まりますね。そこで桜の季節に食べたくなる「桜色スイーツ」のバリエーションをご紹介します。かわいいピンク色のスイーツは写真映えもするから女子ウケ抜群！ 自宅でのおやつ時間がもっと楽しくなります。 ロールケーキドーナツクッキースノーボールミルクプリン かわいらしい桜色のスイーツたちを食べれば一気に春めいた気分になれそう。食卓で一