【全2回（前編/後編）の後編】3月5日に開幕したWBC。井端弘和監督率いる侍ジャパンは、連戦連勝で1次ラウンドプールCの1位通過を決めた。そんな井端監督が今注目する逸材とは……。井端監督が語った野球観や野球界への提言を、スポーツライターの西尾典文が聞き手としてまとめた『日本野球の現在地、そして未来』（東京ニュース通信社）より、一部を再編集して紹介する。＊＊＊【写真を見る】「全国大会出場ゼロ」の「期待の